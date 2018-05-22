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’dan için girişim

SELVA ÜNAL TÜLAY CANBOLAT Dünya Haberleri
Giriş Tarihi: 22.5.2018
Ankara’dan Kerkük için girişim
'ın şehrindeki Türkmenler, seçim sonuçlarını protesto etmeye devam ederken da diplomatik girişimler başlattı. Türkiye'nin Bağdat Büyükelçisi Fatih Yıldız, Türkmenlerin haklı endişelerinin giderilmesi için Bağdat'ta temaslarda bulunuyor. Seçimleri başından beri takip eden Ankara, adil ve tarafsız bir ortamda seçimlerin gerçekleşmesi gerektiğini belirtti. Konuya ilişkin Ankara, 'ye çağrıda bulunarak, Kerkük'te sokaklara dökülüp haklarını arayan insanlara kulak verilmesi ve oyların elle yeniden sayımı sağlanması gerektiğinin altını çizdi. da "Elektronik olarak yapılmış oylamanın sonuçlarının elle sayılması. Aslında yasal süreçler buna cevaz veriyor" dedi. Büyükelçi Yıldız, "Türkmenlerin bu haklı davalarında yanında olmaya devam edeceğiz. Bu konunun takipçisiyiz" dedi.

"DEMOKRASİ ÇIKANA KADAR SOKAKTAYIZ"
KERKÜK Türkmen Milletvekili Erşat Salihi, SABAH'a konuştu ve "Bu coğrafyada yıllardır katliam ve soykırıma maruz kalan, canıyla demokrasiye sahip çıkan Türkmenler olarak irademizi askıya almaya çalışanlara karşı demokrasiyi teslim etmeyeceğiz" dedi.
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Ankara’dan Kerkük için girişim
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