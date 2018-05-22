Avrupa'lı siyasilerden eşzamanlı İslam düşmanlığı

Belçika'da aşırı sağcı parti Flaman Çıkarı'nın (VB) senatörü Anke Van dermeersch, Kur'an'la Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'ne (AİHM) suç duyurusunda bulunacağını açıkladı. İslam'ı Avrupa toplumu için "en büyük tehlike" olarak tanımlayan senatör, yakın zamanda çıkan kitabı ile tepki toplamıştı. Kitabın kapağında topuklu kırmızı ayakkabı ile Kur'an'ın üzerine basan bir kadın fotoğrafına yer verildi.

Gérard Collomb

19 YAŞINDAKİ KIZIN BAŞÖRTÜSÜ "PROVOKASYON" VE "ŞOK EDİCİ" OLARAK TANIMLANDI

Ünlü Fransız üniversitesi Sorbonne'un öğrenci derneği başkanı Maryam Pougetoux'nun yeni eğitim reformunun eleştirildiği bir belgeselde yer almasına Fransız bakanlardan absürd tepkiler geldi. Ondokuz yaşındaki genç kızın başörtülü olması İçişleri Bakanı Gérard Collomb tarafından "provokasyon" ve "şok edici" olarak tanımlandı. Öte yandan, Eşitlik Bakanı Marlene Schiappa da öğrenci derneğinin hangi değerleri yücelttiğini gözden geçirmeli diyerek, Müslüman öğrenciyi hedef aldı.

Inger Stoejberg

"ORUÇ DANİMARKA TOPLUMU İÇİN TEHLİKE ARZ EDİYOR"

Danimarka merkez sağ hükümetinin Liberal Parti'li Entegrasyon Bakanı Inger Stoejberg son yazısında Ramazan ayında ülkedeki Müslümanların oruç tutmasının Danimarka toplumu için tehlike arz ettiğini iddia etti. Danimarkalı Bakan yazısında Ramazan'da oruçtan etkilenebilecek meslek grupları olduğunu söyleyip, Müslümanların Ramazan'da işlerini bırakmaları çağrısında bulundu.