Böyle şans görülmedi 6 ayda 4 kez kazandı

ABD'NİN
Kaliforniya eyaletinde yaşayan Antulio Mazariegos adlı adam, 6 ay içinde toplamda 4 kez piyango kazanarak nadir görülecek bir şanslılık serisine imza attı. Ödül
ler arasındaki en yüksek tutar ise kazı kazan kartından kazandığı 5 milyon dolar oldu. Bu büyük ödülü almaya gelen Mazariegos, aynı zamanda bin ve 6 bin dolarlık ödüllerini de paraya çevirdi. Mazariegos, başka bir piyango şirketinin düzenlediği kazı-kazan kartlarından, kasım ayında da 1 milyon dolarlık ödül kazanmıştı. Yerel medyaya konuşan Mazariegos, gittiği markette son üç bilet kaldığını ve üçünü birden satın aldığını, biletlerden birine büyük ödül vurduğunu söyledi. DIŞ HABERLER