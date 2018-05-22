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Böyle şans görülmedi 6 ayda 4 kez kazandı

Giriş Tarihi: 22.5.2018
Böyle şans görülmedi 6 ayda 4 kez kazandı
ABD'NİN Kaliforniya eyaletinde yaşayan Antulio Mazariegos adlı adam, 6 ay içinde toplamda 4 kez piyango kazanarak nadir görülecek bir şanslılık serisine imza attı. ler arasındaki en yüksek tutar ise kazı kazan kartından kazandığı 5 milyon dolar oldu. Bu büyük ödülü almaya gelen Mazariegos, aynı zamanda bin ve 6 bin dolarlık ödüllerini de paraya çevirdi. Mazariegos, başka bir piyango şirketinin düzenlediği kazı-kazan kartlarından, kasım ayında da 1 milyon dolarlık ödül kazanmıştı. Yerel medyaya konuşan Mazariegos, gittiği markette son üç bilet kaldığını ve üçünü birden satın aldığını, biletlerden birine büyük ödül vurduğunu söyledi. DIŞ HABERLER
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Böyle şans görülmedi 6 ayda 4 kez kazandı
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