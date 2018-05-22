İran: "ABD aynı yanlış yercihleri tekrarlıyor

İran dışişleri bakanlığı, ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo'nun taleplerini, Washington'un dikkatini uluslararası nükleer anlaşma ihlalinden başka yöne çekmeyi amaçlayan "yalanlar" olarak niteledi.

Pompeo dün yaptığı açıklamada, İran'dan Suriye'deki tüm güçlerini çekmesini de içeren 12 maddelik bir talep listesi açıklamış ve bu taleplerin yerine getirilmemesi halinde İran'a "tarihteki en güçlü yaptırımları" uygulayacaklarını söylemişti.

İRAN BU SÖZDE STRATEJİK İDDİALARI REDDEDİYOR

İran devlet televizyonunda yer alan habere göre, İran dışişleri bakanlığı açıklamasında, "İran bu sözde yeni stratejideki iddiaları ve yalanları reddediyor ve ABD Dışişleri Bakanının ... iç işlerine açıkça müdahalesini ve Birleşmiş Milletler üyesi bir devlete karşı yasadışı tehditlerini kınıyor" dedi.

İran Dışişleri Bakanı Muhammed Cevad Zarif de Pompeo'nun açıklamalarının ardından, ABD'nin "aynı yanlış tercihleri" tekrarladığını söyledi.