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'yi vurdu!

ordusuna ait bir tankın abluka altındaki 'de na ait bir hedefi vurduğu bildirildi. ndan yapılan açıklamaya göre Gazze sınırını geçmeye çalışan 'şüpheliler'in İsrail ordusuna ait askeri bir noktayı ateşe verdikleri iddia edildi. Bu olayın ardından Kassam Tugaylarına ait gözlem noktasını vurdukları bildirildi.

AA Dünya Haberleri
Giriş Tarihi: 22.5.2018 11:45
İsrail Gazze'yi vurdu!

ordusuna ait bir tankın abluka altındaki 'de 'ın silahlı kanadı İzzeddin el-na ait bir hedefi vurduğu bildirildi. ndan yapılan açıklamaya göre, Gazze sınırını geçmeyi başaran bazı "şüpheliler"in İsrail ordusuna ait askeri bir noktayı ateşe verdiği iddia edildi.

İSRAİL ÜSSÜNÜN ATEŞE VERİLDİĞİ İDDİA EDİLDİ

Ateşe verilen noktada İsrail askerlerinin bulunmadığı belirtilen açıklamada, sınırı geçen kişilerin tekrar Gazze'ye döndükleri ifade edildi. Bu olayın ardından İsrail ordusuna ait bir tankın, Kassam Tugaylarına ait gözlem noktasını vurduğu aktarıldı. Açıklamada, yaşanan olaylarda her iki taraftan da yaralananın olmadığı dile getirildi.

BATI ŞERİA'DA YAHUDİLERE ATEŞ AÇILMIŞ

Öte yandan İsrail basınında yer alan habere göre, işgal altındaki 'nın Ramallah şehri yakınlarında kimliği belirsiz kişiler tarafından seyir halindeki Yahudi yerleşimcilere ait iki araca ateş açıldığı belirtildi.

Açılan ateş sonucu yaralanan olmadığı belirtilen haberde, Yahudi yerleşimcilere ait bir aracın hasar gördüğü dile getirildi. Şüpheliler olay yerinden kaçarken, İsrail ordusunun bölgeyi kordon altına aldığı kaydedildi.

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İsrail Gazze'yi vurdu!
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