Türkiye'nin en iyi haber sitesi

Haberler > Dünya Haberleri > Libya'nın doğusundaki Hafter'e bağlı güçlere saldırılar

'nın doğusundaki Hafter'e bağlı güçlere saldırılar

'nın doğu kesiminde General 'e bağlı güçlere düzenlenen bombalı saldırılarda 2 asker hayatını kaybetti. Libya2nın Doğu kesimindeki Ecdebiye kentinde saldırısı düzenlendi.

AA Dünya Haberleri
Giriş Tarihi: 22.5.2018 16:07
Libya'nın doğusundaki Hafter'e bağlı güçlere saldırılar

'nın doğu kesimindeki Ecdebiye ve Evicle kentlerinde General 'e bağlı güçlere düzenlenen bombalı ve silahlı saldırılarda, 2 askerin hayatını kaybettiği, 1 askerin kaçırıldığı bildirildi. Yerel kaynaklardan alınan bilgiye göre, Libya'nın doğu kesimindeki Ecdebiye'de kentin güney kısmında bulunan 60. Kapı bölgesinde bir eylemcisi kullandığı bomba yüklü aracı infilak ettirdi.

2 ASKER YAŞAMINI YİTİRDİ, YARALILAR VAR

Saldırıda bölgede konuşlanan Hafter güçlerinden 2 askerin yaşamını yitirdiği ve yaralıların olduğu aktarıldı. Söz konusu 60. Kapı, daha önce de birkaç kez saldırıya sahne olmuş, son olarak geçen Mart ayında düzenlenen ve Hafter güçlerinden 3 askerin ölümüne neden olan saldırıyı terör örgütü üstlenmişti.

EVİCLE'DE SALDIRI

Öte yandan, yerel kaynaklara göre, Ecdebiye'nin güney kesimindeki Evicle kentinin giriş kapısında silahlı bir grup tarafından saldırı düzenlendi.

Saldırı sırasında kapıda yangın çıktığı ve bir askerin kaçırıldığı ifade edilirken, olayın sorumluluğunu henüz üstlenen olmadı.

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
BUGÜN NELER OLDU
ARKADAŞINA GÖNDER
Libya'nın doğusundaki Hafter'e bağlı güçlere saldırılar
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
BİZE ULAŞIN