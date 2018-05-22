Libya'nın doğusundaki Hafter'e bağlı güçlere saldırılar

Libya'nın doğu kesimindeki Ecdebiye ve Evicle kentlerinde General Halife Hafter'e bağlı güçlere düzenlenen bombalı ve silahlı saldırılarda, 2 askerin hayatını kaybettiği, 1 askerin kaçırıldığı bildirildi. Yerel kaynaklardan alınan bilgiye göre, Libya'nın doğu kesimindeki Ecdebiye'de kentin güney kısmında bulunan 60. Kapı bölgesinde bir intihar eylemcisi kullandığı bomba yüklü aracı infilak ettirdi.

2 ASKER YAŞAMINI YİTİRDİ, YARALILAR VAR

Saldırıda bölgede konuşlanan Hafter güçlerinden 2 askerin yaşamını yitirdiği ve yaralıların olduğu aktarıldı. Söz konusu 60. Kapı, daha önce de birkaç kez saldırıya sahne olmuş, son olarak geçen Mart ayında düzenlenen ve Hafter güçlerinden 3 askerin ölümüne neden olan saldırıyı terör örgütü DEAŞ üstlenmişti.

EVİCLE'DE SALDIRI

Öte yandan, yerel kaynaklara göre, Ecdebiye'nin güney kesimindeki Evicle kentinin giriş kapısında silahlı bir grup tarafından saldırı düzenlendi.

Saldırı sırasında kapıda yangın çıktığı ve bir askerin kaçırıldığı ifade edilirken, olayın sorumluluğunu henüz üstlenen olmadı.