Şam tümüyle Esad rejiminde

Beşar Esad
rejimi ve DEAŞ'ın vardığı anlaşma sonucu, terör örgütü başkent Şam
'ın güneyindeki Yermük Kampı'ndan çıktı. Şam, tamamen rejimin kontrolüne girdi. DEAŞ'lılar otobüslerle Humus Badiya'daki örgüt mensuplarının yanına tahliye edilirken, siviller ise İdlib'e yola çıkmıştı. İkinci konvoyda da kalan DEAŞ mensuplarının tahliye edilmesiyle Yermük Kampı tamamen rejimin kontrolüne girdi. Kamp bölgesinde kalan 200-300 civarı sivilin gidecek yerleri olmadığı için evlerini terk etmeyi reddettiği öğrenildi. Yermük'ün de Esad rejiminin kontrolüne geçmesiyle, rejim başkent Şam ve kırsalının kontrolünü 7 yıllık iç savaşın başından bu yana ilk defa tümüyle sağlamış oldu.