Son dakika: Kuzey Kore'ye indiler! Nükleer test alanına gidiyorlar...

ABD ile tarihi bir randevuya hazırlanan Kuzey Kore, bugün bir grup yabancı gazeteciyi nükleer test sahasına götürüyor. Çin'in başkenti Pekin'den havalanan uçaktaki gazeteciler, Kuzey Kore'nin kuzeydoğusundaki Punggye-ri'deki test alanının yıkımına doğrudan tanıklık edecek.

Sky News prodüktörü Michael Greenfield, Kuzey Kore'nin Wonsan kentine inen ekipte ABD, İngiltere, Çin ve Rusya'dan gazetecilerin olduğunu bildiriyor. Ekipte yer alması beklenen Güney Koreli gazeteciler ise, önerilen listenin Pyongyang tarafından kabul edilmemesi üzerine geziye katılamıyor.

ÇALIŞMALAR YARIN BAŞLAYACAK

Pyongyang yönetiminin ülkede ağırladığı söz konusu gazeteciler, dağlık alanda bulunan Punggye-ri'deki test alanının söküm çalışmalarını izleyecek. Yarın başlayacak çalışmalar iki gün sürecek.

Amerikan CNN International ise, bugün manşetten yayınladığı haberde bazı uzmanların görüşlerine yer verdi. Uzmanlara göre, Kuzey Kore'nin nükleer kapasitesine dair bazı bulguları yok etme riski var. Haberde, tarihi geziye hiçbir kimyasal silah uzmanının davet edilmemesine vurgu yapıldı.

Kuzey Kore uzmanlarından Bruce Bechtol, "Bu olay, cinayet mahalline dedektif yerine senin benim gibi insanları yollamak gibi… Kuzey Koreliler bütün testlerini burada yaptı. Eğer uzmanların bu tünele girmesine izin verilseydi, bu bizim için istihbarat şöleni olurdu" dedi.

Kimyacı Cheryl Rofer da test yerindeki kanıtların, Kuzey Kore'nin silahları hakkında hayati bilgiler verebileceğini ifade etti. "Eğer ben gitseydim, yanıma bir jeolog ve radyasyon ölçer almak isterdim" diye konuştu.

BAHARDAN FIRTINAYA...

Yeni yılın ilk günleriyle birlikte başlayan Kore Yarımadası'ndaki bahar havası, son günlerde yerini fırtınaya bırakmış durumda.

Güney Kore ile tarihi bir buluşma gerçekleştiren Kuzey Kore lideri Kim Jong-un, ABD Başkanı Donald Trump'la randevusunu iptal etme sinyalleri veriyor. Kim'i kızdıran ise, Washington'da dillendirilen Libya modeli ve Güney Kore'nin ABD ile yaptığı tatbikat. Devrik Libya lideri Muammer Kaddafi 2003'te nükleer programından vazgeçmesi karşılığında, ambargoların kaldırılması için Batılı güçlerle uzlaşmıştı. Ancak sekiz yıl sonra Batı destekli isyancı güçler tarafından Kaddafi öldürüldü.