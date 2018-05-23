Kudüs'ten 'skandal' fotoğrafa tepki!

"Kudüs Vakıflar, İslam Mukaddesatı ve İşleri Konseyi", "Yüksek İslam Heyeti", "Filistin Fetva Kurulu" ve "İslami Vakıflar İdaresi"nden yapılan ortak yazılı açıklamada, ABD'ye "ırkçı" İsrail büyükelçisini çekmesi çağrısı yapıldı. Açıklamada, ABD Büyükelçisi Friedman'ın söz konusu davranışının dinsel çatışmaya yol açacağı uyarısında bulunularak, "Bu fiili reddediyor ve kınıyoruz. ABD yönetiminden, kutsal topraklarımızda Müslümanlara meydan okuyan ve onları provoke eden bu ırkçı büyükelçisini çekmesi talebinde bulunuyoruz. Mescid-i Aksa sadece Müslümanlara aittir ve parçalanmayı ve paylaşılmayı asla kabul edemez." denildi.

"ÖZÜR DİLEMELİ"

ABD yönetimine İslam dünyasından açıkça özür dilemesi çağrısı yapılan açıklamada, "Mescid-i Aksa'yı yıkma çağrısında bulunan muhakkak kendi evini ve varlığını yıkacaktır. Başkalarına ait olanın üzerinde, sözde mazisini inşa etme çağrısında bulunan kişi, insanlığın tahrip olmasına yol açan, histerik ve çılgın bir ruh hali yaşıyordur." ifadelerine yer verildi.

İSLAM İŞBİRLİĞİ TEŞKİLATINA ÇAĞRI

Açıklamada ayrıca İslam İşbirliği Teşkilatı'na (İİT), Arap Birliği'ne ve uluslararası camiaya "ABD büyükelçiliğinin bu politikasını kınama ve İsrail'i Kudüs'teki İslam mukaddesatına yönelik ihlallerinden dolayı cezalandırma" çağrısı yapıldı. Fanatik Yahudilere ait "Achiya" adlı "yardım" kuruluşunun bir çalışanı, Friedman'a İsrail'in Bnei Brak şehrini ziyaret ettiği sırada fotoşop tekniği kullanılarak Mescid-i Aksa'nın yerine sözde Süleyman Mabedi inşa edilmiş gibi gösterilen bir Kudüs fotoğrafı hediye etmişti.

BÜYÜKELÇİ ÜZÜNTÜ DUYDUĞUNU DİLE GETİRDİ

"Skandal" fotoğrafın ortaya çıkmasının ardından ABD'nin İsrail Büyükelçiliğinden konuyla ilgili yapılan yazılı açıklamada, Friedman'ın "yaşanan olaydan büyük üzüntü duyduğu" belirtilmişti.

Filistin Kurtuluş Örgütü (FKÖ) Genel Sekreteri Saib Ureykat ise yaptığı yazılı açıklamayla skandal fotoğrafa tepki göstererek, "Büyükelçinin fotoğrafı alırken yüzünde oluşan gülümseme her şeyi açıklıyor." ifadesini kullanmıştı.