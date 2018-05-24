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ABD, lı diplomatları "" ilan etti

ABD, 'nın Washington Büyükelçiliği maslahatgüzarı ile Houston'daki konsolosunu "" ilan etti.

AA Dünya Haberleri
Giriş Tarihi: 24.5.2018 09:21
ABD, Venezuelalı diplomatları istenmeyen kişi ilan etti

ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Heather Nauert, lı maslahatgüzar ve konsolosun geri gönderilme kararına ilişkin yazılı açıklama yaptı.

Nauert, bu kararın Vienna Anlaşması kapsamında aldığını vurgulayarak, "ABD Dışişleri Bakanlığı Venezuela Elçiliğindeki maslahatgüzarı ve Venezuela'nın Houston'daki konsolosunu ilan etti. Bu kişilerin ABD'den ayrılması için 48 saat süre tanındı." ifadesini kullandı.

ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo da 'nun Venezuela Devlet Başkanlığını ilk turda kazanmasın ardından yaptığı açıklamada, lerin "hileli" olduğunu iddia etmişti.

Pompeo, "ABD, 20 Mayıs'ta gerçekleşen Venezuela'daki hileli seçimleri kınıyor. Bu sözde seçimler anayasaya saldırı ve Venezuela'nın geleneksel demokrasisine hakarettir." görüşünü savunmuştu.

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ABD, Venezuelalı diplomatları "istenmeyen kişi" ilan etti
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