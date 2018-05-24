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ABD'nin Haley'e Filistin su!

ABD'nin Nikki Haley'in İsrail'in Gazze'deki katliamına karşı tutumu nedeniyle Houston Üniversitesi'nde edildi. Konuşmasına başlar başlamaz bir öğrenci "Nikki Haley ellerinde kan var, teröristlerin suç ortağısın" şeklinde bağırdı. Protesto eden öğrenciye alkışlarla destek verildi.

AA Dünya Haberleri
Giriş Tarihi: 24.5.2018 10:41 Güncelleme Tarihi: 24.5.2018 11:32
ABD'nin BM Daimi Temsilcisi Haley'e Filistin protestosu!

ABD'nin Birleşmiş Milletler Nikki Haley, konuşma yapmak için gittiği , İsrail'in Gazze'deki katliamı karşısındaki tutumu nedeniyle edildi. yönetiminde İsrail'in en güçlü savunucularından biri olarak öne çıkan Haley'e, Houston Üniversitesinde yaptığı konuşma sırasında adeta tepki yağdı.

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Nikki Haley, konuşmasına başlar başlamaz, üzerinde Filistin yazılı tişört giyen bir öğrenci ayağa kalkarak, ''Nikki Haley, ellerinde kan var. Soykırıma katılmaya devam ediyorsun. Teröristlerin ve sömürgecilerin suç ortağısın.'' şeklinde tepki gösterdi.

"SOYKIRIMA İMZA ATTIN"

Haley'i protesto eden öğrenciye salondan alkışlarla destek gelmesinin ardından çok sayıda öğrenci ayağa kalkarak, "Nikki, Nikki seri cinayet işlendiğini görmüyor musun? Nikki, Nikki gizleyemezsin soykırıma imza attın.'' sloganları attı.

Filistin'e destek veren öğrenciler, Facebook'tan da yazılı bir açıklama yaparak, Haley'i, ''Filistin halkına karşı bariz ayrımcılık yapmak ve dünyadaki adaletsizlikleri görmezden gelmekle'' eleştirdi.

Nikki Haley'i ''İsrail'in Gazze'deki katliamına yönelik soruşturma yürütülmesini engellemekle'' suçlayan öğrenciler, Haley'nin kendini ''İsrail karşıtı sesleri susturmaya adadığını'' da ifade etti.

Haley, Güvenlik Konseyinde, Gazze'deki protestolarda İsrail'in kendisini savunduğunu ve maksimum itidal gösterdiğini öne sürmüştü.

İsrail askerlerinin, ABD'nin 'deki büyükelçiliğini Kudüs'e taşımasını protesto etmek ve Nekbe'nin (Büyük Felaket) 70'inci yılını anmak isteyen göstericilere ateş açması sonucu 60'tan fazla Filistinli şehit olmuş, 3 binden fazla kişi de yaralanmıştı.

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ABD'nin BM Daimi Temsilcisi Haley'e Filistin protestosu!
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