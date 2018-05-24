Fransa’daki polis şiddeti karşısında dünya suskun

Fransa
'da 5,7 milyon kamu çalışanı önceki gün ülke genelinde hükümetin 120 bin memuru işten çıkaracağını açıklamasının ardından üçüncü kez sokağa çıktı. Gösterilerin başkent Paris
'teki ayağında hükümetinin yapmayı hedeflediği reformlara karşı eylem yapan memurlar, Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'u temsil eden bir kukla yaktı. Polis ise kalabalığa karşı şiddet kullanmaktan kaçınmadı. Emniyet mensupları kanlar içinde kalan göstericileri yerlerde sürükledi. Dünya basını ortada çok sayıda fotoğraf olmasına rağmen olaya sessiz kaldı.