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İngiliz Bakan 18 dakika telefonda işlettiler

Dışişleri Bakanı 'un telefonda kendini Ermenistan Nikol Paşinyan olarak tanıtan bir kişiyle 18 dakika boyunca , ve Salisbury'deki zehirlenme olayını konuştuğu ortaya çıktı

AA Dünya Haberleri
Giriş Tarihi: 24.5.2018 19:07 Güncelleme Tarihi: 24.5.2018 19:11
İngiliz Bakan Boris Johnson 18 dakika telefonda işlettiler

Dışişleri Bakanlığından konuya ilişkin yapılan açıklamada, "Bakan işletildiğini anladı ve görüşmeyi sonlandırdı. Biz de kontrol ettik ve telefon şakası olduğunu hemen anladık." denildi.

Ada basınının bildirdiği üzere, Devlet Başkanı , İngiltere'nin Salisbury kentinde yaşanan zehirlenme olayı ile 'nin görüşüldüğü telefon şakasına ilişkin bakanlık açıklamasında, "Salisbury ve Suriye'de kimyasal silah kullanımı ile Ermenistan'daki son olaylar ciddi meseleler. Bu çocukça hareketler, arayanın ve arkasındakilerin ciddiyetsizliğini gösteriyor." eleştirisinde bulunuldu.

İLK DEFA YAŞANMIYOR

Dönemin İngiltere David Cameron'a 2015'te telefonda kendini İngiliz hükümetine bağlı dijital iletişim ve istihbarat kurumunun (GCHQ) direktörü olarak tanıtan bir kişinin Başbakanı işletmesi üzerine, güvenlik yöntemlerinin gözden geçirildiği duyurulmuştu.

İngiltere Başbakanlığı daha önce de telefon şakasının kurbanı olmuştu. Radyo sunucusu Steve Pen, 1998'de, dönemin Muhafazakar Parti lideri William Hague olduğunu iddia ederek, dönemin Başbakanı Tony Blair'la görüşmüştü. Bunun üzerine, Başbakanlık santrali "Tony ile görüşmek istiyorum" diyen binlerce kişinin telefonuna maruz kalmıştı.

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İngiliz Bakan Boris Johnson 18 dakika telefonda işlettiler
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