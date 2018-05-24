İngiliz vatanseverin 90 yıllık fonu kriz yarattı

İngiltere
son günlerde devletin borçlarını ödemek için 1928 yılında 475 bin sterlinlik (yaklaşık 3 milyon lira) bir fon oluşturan isimsiz vatanseveri konuşuyor. İsmini açıklamadan bir yatırım hesabı oluşturan zenginin parası 90 yılda değerini 800'e katladı ve günümüzde 400 milyon sterline (2 milyar 600 bin lira) ulaştı. Ancak gizemli kişinin mirasına eklediği bir cümle yüzünden para bir türlü kullanılamıyor. Birinci Dünya Savaşı'ndan çıkan İngiltere'de Başbakan Stanley Baldwin'in çağrısına uyan zengin vatansever, 1928'de açtığı yatırım hesabındaki paranın "ancak İngiltere'nin tüm dış borçlarını ödeyecek seviyeye geldiği zaman kullanılmasını" vasiyet etti. İngiliz
uzmanlara göre vasiyetin yapıldığı dönemde İngiltere'nin dış borcu 7.6 milyar sterlindi. Günümüzde ise bu borç 1.6 trilyon sterline ulaşmış durumda. SABAH'a konuşan ekonomi uzmanları, "Bu paranın İngiltere'nin borcunu ödeyecek seviyeye gelmesi pek mümkün görünmüyor. İngiltere'nin borcu sabit kalsa bile hesabın 19 bin kat değerlenmesi gerekiyor. Bu da, bu seviyede bir hesap için tarihin en avantajlı dönemlerinde bile gerçekleşmiş bir durum değil" ifadelerini kullandı. Söz konusu yatırım fonunun hiçbir zaman İngiltere'nin borçlarının binde 66'sını geçemediğini belirten Başsavcı Jeremy Wright da "Bağışçının niyetini gerçekleştirmek için Yüksek Mahkeme nezdinde girişimlerde bulunduk. Paranın ulusun yararına kullanılmasını sağlamak istiyoruz" açıklamasında bulundu.