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Putin ve Macron nükleer anlaşmayı görüştü

Devlet Başkanı ve Emmanuel Macron Rusya'nın St. Petersburg kentinde ikili görüşmenin ardından ortak basın toplantısı düzenledi. Putin, 'nın ile karşılıklı olarak yararlı ilişkiler kurduğunu ve bunları geliştirmeye çalıştığını söyledi.

İHA Dünya Haberleri
Giriş Tarihi: 24.5.2018 23:26 Güncelleme Tarihi: 24.5.2018 23:26
Putin ve Macron nükleer anlaşmayı görüştü

-Fransa ilişkilerinin güncel konularını Macron ile ayrıntılı olarak ele aldığını kaydeden Putin, Macron ile ABD'nin İran'daki nükleer anlaşmadan çekilmesinin etkilerini görüştüğünü söyledi. Putin, "yla uluslararası konular hakkında yaptığımız görüşmelerde, acil sorunları ele aldık. Özellikle, ABD'nin anlaşmasından çekilmesi yönündeki tek taraflı eylemlerinden kaynaklanan durumla ilgili görüş alışverişinde bulunduk" dedi.

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron ise, Fransa'nın Orta Doğu da dahil olmak üzere Rusya'nın uluslararası ilişkilerdeki yeni rolünü kabul ettiğini söyledi. Macron, " ile süreci kapsamında bir koordinasyon mekanizması oluşturmaya karar verdik. Gelecek haftalarda bunu yürürlüğe koyacağız " dedi.

Macron, ile ilgili Birleşmiş Milletler anayasa komitesi kararına ilişkin, "Öncelikli görev 'de bir anayasa komitesi oluşturmak ve başlatmaktır. 'ın temsilcilerini bu yapıya gönderme kararını memnuniyetle karşıladık" diye konuştu.

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Putin ve Macron nükleer anlaşmayı görüştü
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