Türkiye'nin en iyi haber sitesi

Haberler > Dünya Haberleri > Fransa'da çifte ajan krizi

'da çifte ajan krizi

Fransız Dış İstihbarat Birimi DGSE çalışanı 4 kişinin, adına faaliyet yürüttüğünün belirlendiği ve haklarında 30 yıla kadar hapis istemiyle soruşturma açıldığı belirtildi

AA Dünya Haberleri
Giriş Tarihi: 25.5.2018 03:42
Fransa'da çifte ajan krizi

Fransız Dış İstihbarat Birimi DGSE'ye bağlı 4 çalışanın, adına çalıştığının belirlendiği ve haklarında 30 yıla kadar hapis isteğiyle soruşturma açıldığı bildirildi.

gazetesinde yer alan habere göre, filmlere konu olmaya aday olay geçen yıl aralık ayında gerçekleştirilen bir araştırma sonucu ortaya çıktı.

Haberde, Fransız İç İstihbarat Birimi DGSI tarafından yapılan bir araştırma sonucunda, 4 DGSE çalışanının Çin lehine faaliyet yürüttüğünün belirlendiği ve haklarında 30 yıla kadar hapis cezası isteğiyle soruşturma açıldığı kaydedildi.

TMC kanalında yayınlanan Quotidien programında dile getirilen iddiaların doğrulandığı belirtilen haberde, "Bu kişilerin, Pekin yönetimi lehine Fransız istihbaratının çalışmaları hakkında bilgi toplamak amacıyla kullanıldığından şüphelenildiği" belirtildi.

, iddiaları doğrulayarak, bu kişilerin ulusal savunma sırlarını açığa çıkarmak ve ihanet suçlamalarıyla hakim karşısına çıkarıldığını duyurdu. Bakanlık, bu kişilerden ikisinin şu anda emekli olan eski çalışan olduğu bilgisini paylaşırken, bu kişilerin ne zaman emekliye ayrıldığı ve "çifte ajanlık faaliyetlerinin" hangi yıllarda yürütüldüğü konusunda açıklama yapmadı.

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
BUGÜN NELER OLDU
BENZER HABERLER
ARKADAŞINA GÖNDER
Fransa'da çifte ajan krizi
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
BİZE ULAŞIN