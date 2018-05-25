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Fransa'dan ABD'yi çıldırtacak '' açıklaması!

Devlet Başkanı ve , St. Petersburg kentinde ikili görüşmenin ardından ortak basın toplantısı düzenledi. Putin, Moskova ve paris arasındaki ilişkilerin geliştirilmeye çalışıldığını söyledi. ABD Başkanı Donlad Trump'ın ile yapılan nükleer anllaşmadan çekilmesinin ardından ortak hareket edileceği bildirildi. Macron Rusya'nın yeni rolünü kanul ettiğini belirtti.

Giriş Tarihi: 25.5.2018 11:31 Güncelleme Tarihi: 25.5.2018 11:46
Fransa'dan ABD'yi çıldırtacak 'Rusya' açıklaması!

Devlet Başkanı ve Rusya'nın St. Petersburg kentinde ikili görüşmenin ardından ortak basın toplantısı düzenledi. Putin, Moskova'nın Paris ile karşılıklı olarak yararlı ilişkiler kurduğunu ve bunları geliştirmeye çalıştığını söyledi. Rusya-Fransa ilişkilerinin güncel konularını Macron ile ayrıntılı olarak ele aldığını kaydeden Putin, Macron ile ABD'nin 'daki nükleer anlaşmadan çekilmesinin etkilerini görüştüğünü söyledi.

Putin, "Fransa cumhurbaşkanıyla uluslararası konular hakkında yaptığımız görüşmelerde, acil sorunları ele aldık. Özellikle, ABD'nin İran nükleer anlaşmasından çekilmesi yönündeki tek taraflı eylemlerinden kaynaklanan durumla ilgili görüş alışverişinde bulunduk" dedi.

''RUSYA'NIN YENİ ROLÜNÜ KABUL ETTİK''

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron ise, Fransa'nın da dahil olmak üzere Rusya'nın uluslararası ilişkilerdeki yeni rolünü kabul ettiğini söyledi. Macron, "Vladimir Putin ile Astana süreci kapsamında bir koordinasyon mekanizması oluşturmaya karar verdik. Gelecek haftalarda bunu yürürlüğe koyacağız" dedi.



Macron, Suriye ile ilgili Birleşmiş Milletler anayasa komitesi kararına ilişkin, "Öncelikli görev Cenevre'de bir anayasa komitesi oluşturmak ve başlatmaktır. Şam'ın temsilcilerini bu yapıya gönderme kararını memnuniyetle karşıladık" diye konuştu.

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Fransa'dan ABD'yi çıldırtacak 'Rusya' açıklaması!
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