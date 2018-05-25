Görüşme iptal oldu

Kuzey Kore
lideri Kim Jong-un ile ABD Başkanı Donald Trump
'ın 12 Haziran'da Singapur'da yapmayı planladığı tarihi zirvenin iptal olduğu açıklandı. İptal kararını Trump aldı. Beyaz Saray, ABD Başkanı'nın Kim'e gönderdiği mektubu paylaştı. İptale gerekçe olarak Kuzey Kore'den yapılan saldırgan açıklamalar gösterildi. Trump'ın mektubunda "Nükleer kapasiteniz hakkında konuşuyorsunuz ama bizimkiler o kadar büyük ve güçlü ki, Tanrı'ya hiçbir zaman kullanmamamız için dua ediyorum" ifadelerini kullandığı görüldü. ABD merkezli The Washington Post gazetesi is e Kim'in Trump ile görüşmesi halinde ülkesinde kendisine karşı darbe yapılmasından korktuğunu ileri sürmüştü. NÜKLEER DENEME SAHASINI İMHA ETTİLER
Kuzey Kore, dün nükleer deneme sahasını patlayıcılarla imha etmeye başladı. Punggye-ri nükleer deneme sahasındaki tünellerin patlayıcılarla imhası, yabancı basın mensupları tarafından izlendi. Kuzey Kore Dışişleri Bakanlığı, 23-25 Mayıs'ta ülkenin kuzeydoğusundaki nükleer deneme sahasında tünellerin patlatılacağı, gözetim ve araştırma tesislerinin boşaltılacağı, muhafız birliklerinin bölgeden çıkarılacağını duyurmuştu.