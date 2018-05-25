İngiltere reklan ile ajan arıyor!

MI6, bu yöntemle özellikle kadın ve etnik azınlık mensuplarına ulaşmayı hedefliyor. MI6'in "istihbarat memuru" pozisyonu için verdiği reklam bir akvaryumda başlıyor. "Bizler istihbarat memurlarıyız ve yaptığımızı düşündüğünüz şeyi yapmıyoruz" sözleriyle başlayan reklamda, akvaryumdaki köpek balığını görünce korkan çocuğa annesinin sarılıp sakinleştirdiği görülüyor.

"SİZİN GİBİYİZ"

BBC Türkçe'nin haberine göre reklamın kapanışında, "Gizliden gizliye biz de sizin gibiyiz" sözleri duyuluyor ve MI6 istihbarat memuru pozisyonlarına başvurulacak web sitesinin adresi gösteriliyor.

İşe alınma süreci yaklaşık 6 ay sürüyor ve adayların birçok eleme aşamasından geçmesi gerekiyor. Yıllık brüt maaş 35 bin ile 37 bin pound (223 bin TL-236 bin TL) arasında.

ÖZELLİKLE KADIN ÇALIŞAN

İstihbarat yetkilileri, son dönemde kendilerine gelen iş başvurularının arttığını ancak özellikle kadın ve azınlıklara ulaşmak istediklerini söylüyor. Mart 2016'da yayınlanan verilere göre, istihbarat servisinde yöneticilerin yalnızca yüzde 24,1'ini; yönetici olmayan pozisyonların da yüzde 37,8'ini kadınlar oluşturuyor.