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'da ! Yaralılar var

Reuters haber ajansı, 'nın Mississauga kentinde 'şüpheli bir ' yaşandığını duyurdu. Olayda 3'ü ağır en az 15 kişinin yaralandığı aktarıldı. Olayda yi restorana bıraktığı belirtilen iki şüphelinin daha sonra olay yerinden kaçtığı ifade ediliyor.

Giriş Tarihi: 25.5.2018 08:49
Kanada'da patlama! Yaralılar var

polisi, olayda en az 15 yaralı bulunduğunu açıklarken, nın 'Bombay Bhel' isimli bir Hint restoranında gerçekleştiği ifade edildi. Patlamanın nedeni bilinmezken, Kanada polisi patlamayı ilk etapta 'şüpheli' olarak nitelendirdi. Daha sonra yapılan açıklamada ise iki erkek şüphelinin restorana bırakarak kaçtığı açıklandı.

RESTORANDA KAÇ KİŞİ OLDUĞU BİLİNMİYOR

Patlamanın restoranın hangi bölgesinde gerçekleştiği ve patlama anında restoranda kaç kişinin bulunduğu da henüz belirtilmedi. Öte yandan, sosyal medyada restorana el yapımı bıraktığı öne sürülen iki kişiye ait görüntüler paylaşıldı.

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Kanada'da patlama! Yaralılar var
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