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'da bombalı saldırı

'nın Bingazi kentinde la düzenlenen saldırıda 1'i küçük çocuk 6 sivilin öldüğü, 20'den fazla kişinin yaralandığı bildirildi.

AA Dünya Haberleri
Giriş Tarihi: 25.5.2018 06:39 Güncelleme Tarihi: 25.5.2018 07:00
Libya'da bombalı saldırı

Tobruk merkezli Temsilciler Meclisine bağlı Bingazi'nin Güvenliği için Merkezi Emniyet Birimi Sözcüsü Tarık el-Harraz, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Bingazi'nin merkezinde Cemal Caddesi'nde la gerçekleştirilen saldırıda aralarında bir küçük çocuğun da bulunduğu 6 sivilin öldüğünü, 20'den fazla kişinin yaralandığını söyledi.

Saldırının Suriyeli bir heyetin düzenlediği Uluslararası Suriye Sanatları Sanayi Fuarı yakınında düzenlendiğini belirten Harraz, "Saldırıyı düzenleyen terör örgütleri, dünyaya Bingazi'nin güvenli olmadığı mesajını vermek istiyor. Olayla ilgili incelemeler sürüyor." dedi.

Saldırının sorumluluğunu henüz üstlenen olmadı.


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Libya'da bombalı saldırı
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