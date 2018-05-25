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’ta sokak iftarı

AA Dünya Haberleri
Giriş Tarihi: 25.5.2018
New York’ta sokak iftarı
ABD'nin kentinde göçmen toplumlara destek amaçlı sokak iftarı düzenlendi. New York'ta yaşayan Müslümanlar, Manhattan'da Foley Meydanı'nda New York Göçmen Koalisyonu ve bazı göçmen dernekleri tarafından organize edilen sokak iftarında bir araya geldi. Göçmen toplumlara destek vermek amaçlı iftar programı için toplanan Müslümanlar, yönetiminin göçmenlere yönelik yasaklarını da protesto etti. Ellerinde "Göçmenleri korumaya söz veriyorum" yazılı dövizler taşıyan grup, iftarlarını meydanda yaptı. El ele tutuşarak meydanda halka oluşturan katılımcılar, akşam namazlarını kıldıktan sonra dağıldı.
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New York’ta sokak iftarı
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