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Son dakika: 'den 'a ilk tepki

Tarihi zirveyi iptal eden ABD Başkanı Donald 'a Pyonyang'dan ilk tepki geldi. Kararın üzücü olduğunun belirtildiği son dakika açıklamada Lideri Kim Jong Un'un her zaman ABD lideriyle görüşmeyi arzu ettiği duyuruldu. Kuzey Kore'nin dün yıktığı nükleer tesisten fotoğraflar gece yarısı servis edildi.

AA Dünya Haberleri
Giriş Tarihi: 25.5.2018 09:54 Güncelleme Tarihi: 25.5.2018 10:31
Son dakika: Kuzey Kore'den Trump'a ilk tepki

ABD Başkanı Donald 'ın tarihi zirveyi iptal etmesiyle gözlerin çevrildiği 'den ilk tepki geldi. Pyongyang yönetimi, Kim Jong-un'un Trump'la her zaman ve her şekilde görüşmeyi arzu ettiğini duyurdu.

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Son dakika: Kuzey Kore'den Trump'a ilk tepki
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