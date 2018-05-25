Son dakika: Kuzey Kore'den Trump'a ilk tepki

Tarihi zirveyi iptal eden ABD Başkanı Donald Trump'a Pyonyang'dan ilk tepki geldi. Kararın üzücü olduğunun belirtildiği son dakika açıklamada Kuzey Kore Lideri Kim Jong Un'un her zaman ABD lideriyle görüşmeyi arzu ettiği duyuruldu. Kuzey Kore'nin dün yıktığı nükleer tesisten fotoğraflar gece yarısı servis edildi.
Giriş Tarihi: 25.5.2018 09:54Güncelleme Tarihi: 25.5.2018 10:31
ABD Başkanı Donald Trump'ın tarihi zirveyi iptal etmesiyle gözlerin çevrildiği Kuzey Kore'den ilk tepki geldi. Pyongyang yönetimi, Kim Jong-un'un Trump'la her zaman ve her şekilde görüşmeyi arzu ettiğini duyurdu.