TSK güvencesiyle Suriye’ye dönüş

Türk Silahlı Kuvvetleri
'nin (TSK
), Suriye
'nin kuzeyinde İdlib gerginliği azaltma bölgesinde yürüttüğü ateşkes gözlem misyonu sayesinde hayat, normal ritmine dönmeye başladı. 7 Nisan 2018'de TSK'nın konuşlandığı Morik'te rejimin saldırılarından kaçan halk, evlerine dönerek, yıkılan evlerini, bahçelerini onarıyor. Sivil Savunma (Beyaz Baretliler) ekipleri ve yerel meclis de ilçeyi eski haline getirmek için çalışıyor. Morik ilçesinin yerel meclis başkanı Usame Ebu Cünad, yaptığı açıklamada, bölgenin Esad rejimi ile muhalif bölgelerin arasında geçiş noktası ve cephe hattında bulunduğunu söyledi ve Türk askerinin bölgeye gelmesinin ardından en az 4 bin kişinin evlerine döndüğünü aktardı. Yerel meclis başkanı Cünad, "Türkiye'nin gözlem noktasıyla kendimizi güvende hissediyoruz. İlçe halkı yeniden terk ettikleri evlerine dönmeye başladı" dedi. BAHÇELERE CAN GELDİ
Gözlem noktası kurulmadan önce tarlalarına giremediklerini söyleyen çiftçi Abdülmünim Seyyid, "Tarlaya inmeye çalıştığımızda rejim güçleri görürse saldırıya geçerdi. İnsanlar evini bahçesini terk etti. Ağaçlar çürüdü, kurudu. TSK'nın kurduğu gözlem noktası sayesinde durum değişti. Bahçelerimizi belledik. Ağaçları budadık. Su veriyoruz. Bahçelerimize hayat geldi" ifadelerini kullandı. ABD, REJİMİ VURDU: 12 ÖLÜ
ABD öncülüğündeki uluslararası koalisyonun, Suriye'de Beşar Esad
rejimine ait askeri üslere düzenlediği hava saldırılarında rejim yanlısı 12 asker ve milisin öldüğü belirtildi. Şam rejiminin resmi haber ajansı saldırıları doğrularken, İngiltere merkezli Suriye İnsan Hakları Gözlemevi de 12 ölümlü saldırılarda en az 3 askeri aracın uçaklar tarafından imha edildiğini belirtti.