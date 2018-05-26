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Feci sı: En az 22 ölü

'nın Kiryandongo bölgesinde bir yolcu otobüsünün karıştığı sında ilk belirlemelere göre en az 22 kişinin hayatını kaybettiği, çok sayıda kişinin de yaralandığı bildirildi.

AA Dünya Haberleri
Giriş Tarihi: 26.5.2018 17:18 Güncelleme Tarihi: 26.5.2018 17:30
Feci trafik kazası: En az 22 ölü

Ulusal basında yer alan haberde, polis yetkilisi Allan Julius Hakiza, Kiryandongo bölgesindeki Kampala-Gulu otoyolunda meydana gelen da bir yolcu otobüsünün önce traktöre ardından da karşı taraftan gelen kamyona çarparak şarampole devrildiğini söyledi.

Hakiza, kazada en az 22 kişinin yaşamını yitirdiğini çok sayıda kişinin de yaralı olarak hastaneye kaldırıldığını ifade etti.

Öte yandan yetkililerinden yapılan açıklamada ise sında 40'ın üzerinde kişinin hayatını kaybettiği kaydedildi.

Trafik kazalarının sıklıkla yaşandığı Uganda'da Ulaştırma Bakanlığının verilerine göre ülkede 2015-2017 yılları arasında 9 binden fazla insanın trafik kazalarında yaşamını yitirdiği belirtiliyor.

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Feci trafik kazası: En az 22 ölü
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