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'da polis cenazesinde ' ölmez vatan bölünmez' sloganı

Yoğunlukla Türklerin yaşadığı bölgede terör örgütü / tarafından öldürülen polisin cenaze töreninde, ' ölmez vatan bölünmez' sloganları atıldı.

AA Dünya Haberleri
Giriş Tarihi: 26.5.2018 12:53 Güncelleme Tarihi: 26.5.2018 13:03
İran'da polis cenazesinde Türkçe 'Şehitler ölmez vatan bölünmez' sloganı

'da bir polis cenazesinde sloganlar atıldı. Yoğunlukla Türklerin yaşadığı bölgede terör örgütü / tarafından öldürüldüğü öne sürülen polisin cenaze töreni, Tebriz'deydi.

İran resmi ajansı IRNA'nın haberine göre, 19 yaşındaki polis memuru Hamid Muhammedi Doğu Azerbaycan eyaletine bağlı Serdeşt'te silahlı bir grup tarafından düzenlenen saldırıda hayatını kaybetti. Tebriz'de düzenlenen cenaze törenine eyalet yöneticileri ve emniyet müdürleri katıldı.

TÜRKÇE 'ŞEHİTLER ÖLMEZ, VATAN BÖLÜNMEZ'

Sosyal medyada paylaşılan görüntülerde cenaze törenine katılan halkın Türkçe ' ölmez, vatan bölünmez' sloganları atarak terörü lanetlediği görüldü.

Öte yandan terör örgütü PKK/PEJAK'ın faaliyetleri son yıllarda özellikle İran'ın batısı ile kuzeybatısında arttı. Terör örgütünün saldırılarında şimdiye kadar onlarca İranlı güvenlik görevlisi yaşamını yitirdi.

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İran'da polis cenazesinde Türkçe 'Şehitler ölmez vatan bölünmez' sloganı
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