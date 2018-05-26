İran'da polis cenazesinde Türkçe 'Şehitler ölmez vatan bölünmez' sloganı

İran'da bir polis cenazesinde Türkçe sloganlar atıldı. Yoğunlukla Türklerin yaşadığı bölgede terör örgütü PKK/PEJAK tarafından öldürüldüğü öne sürülen polisin cenaze töreni, Tebriz'deydi.

İran resmi ajansı IRNA'nın haberine göre, 19 yaşındaki polis memuru Hamid Muhammedi Doğu Azerbaycan eyaletine bağlı Serdeşt'te silahlı bir grup tarafından düzenlenen saldırıda hayatını kaybetti. Tebriz'de düzenlenen cenaze törenine eyalet yöneticileri ve emniyet müdürleri katıldı.

TÜRKÇE 'ŞEHİTLER ÖLMEZ, VATAN BÖLÜNMEZ'

Sosyal medyada paylaşılan görüntülerde cenaze törenine katılan halkın Türkçe 'Şehitler ölmez, vatan bölünmez' sloganları atarak terörü lanetlediği görüldü.

Öte yandan terör örgütü PKK/PEJAK'ın faaliyetleri son yıllarda özellikle İran'ın batısı ile kuzeybatısında arttı. Terör örgütünün saldırılarında şimdiye kadar onlarca İranlı güvenlik görevlisi yaşamını yitirdi.