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katliamlarına yasal kılıf

Giriş Tarihi: 26.5.2018
İsrail katliamlarına yasal kılıf
israıl , ordusunun Filistinlilere karşı sınırında gerçek mermi kullanmasını ve katliam gerçekleştirmesini sözde hukuki bir karara dayandırdı. Gazze'de toplanan sivilleri İsrail- Filistin arasındaki silahlı mücadelenin bir parçası olarak gören mahkeme, oy birliğiyle İsrail askerlerinin göstericilere karşı gerçek mermi kullanmasının meşru olduğunu belirtti. Gazze sınırında 30 Mart'tan bu yana düzenlenen Büyük Dönüş Yürüyüşü'nde İsrail askerleri 100'den fazla Filistinliyi şehit etti.
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İsrail katliamlarına yasal kılıf
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