Menbiç müzakereleri başladı

Basın mensuplarıyla bir araya gelen Dışişleri Bakanlığı
Sözcüsü Hami Aksoy, düzenlediği basın toplantısıyla gündemi değerlendirdi. Aksoy, ABD Dışişleri Bakanlığı ve Savunma Bakanlığı'ndan oluşan bir heyetin dün Ankara
'da Dışişleri Bakanlığı'nda Müsteşar Yardımcısı Büyükelçi Sedat Önal ile bir görüşme gerçekleştirdiğini söyledi. Sözcü Aksoy, iki ülke arasında çalışılan nihai metnin iki ülkenin Dışişleri Bakanlarının 4 Haziran'da bir araya geldikten sonra ortaya çıkacağını belirtti. Edinilen bilgiye göre görüşmede Suriye'nin kuzeyindeki Menbiç şehrinin terör örgütü YPG
'den arındırıldıktan sonra Menbiç'in yönetilme biçimini masaya yatırıldı. Aksoy, ABD'nin İran ile nükleer programına ilişkin Kapsamlı Ortak Eylem Planından çekilmesini en temel uluslararası hukuk kurallarına aykırılık teşkil ettiğini ve ABD'nin İran'a yönelik uygulayacağı yaptırımlarla ilgili Türk firmalarının çıkarlarını korumak için ellerinden geleni yapacaklarının altını çizdi.
'KARA BİR LEKE'
ABD'nin büyükelçiliğini Kudüs'e taşıması ve sonrasında yaşanan olaylarda 60'tan fazla Filistinlinin şehit olduğunu hatırlatan Aksoy, "İnsanlık tarihine kara bir leke olarak geçecek" dedi. Aksoy, İsrail'in tüm dünyanın gözü önünde bir katliam gerçekleştirdiğini ve Filistin'e her türlü hukuki desteği sağlayacaklarını belirtti. Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Aksoy, İsrail Parlamentosu'nun 1915 olaylarını 'soykırım' olarak tanımak için toplanma kararını eleştirdi.
ÜZERİMİZE DÜŞENİ YAPTIK
ABD'li
bazı senatörlerin Türkiye'ye F-35 savaş uçaklarının satışının engellenmesi amacıyla yasa tasarısı sunmasını eleştiren Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Hami Aksoy, "Biz bu F-35 programı kapsamında üzerimize düşen yükümlülükleri harfiyen yerine getirdik. Bu gibi adımlar ABD ile müttefiklik ilişkimizin ruhuna aykırı. Sayın bakanımızın da söylediği gibi böyle adımlar olması halinde biz de karşılık vermeye mecbur kalırız" diye konuştu.