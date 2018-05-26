Prensesin gelinliği çalıntı iddiası

Dünyanın günlerce konuştuğu ve birçok moda tasarımcısı tarafından beğenilen, birçoğu tarafından da aşırı sade bulunan Meghan Markle'ın gelinliğinin çizgilerinin çalıntı olduğu iddia edildi. İngiltere Prensi Harry ile evlenerek Sussex Düşesi unvanını alan Markle'ın gelinliği hakkında konuşan modacı Emilia Wickstead, Givenchy marka gelinliğin kendi sade tasarımlarından alındığını, sadece kolunun değiştirildiğini öne sürdü. Wickstead, Markle'ın eltisi Cambridge Düşesi Kate Middleton
'un en sevdiği modacılardan biri olarak biliniyor.