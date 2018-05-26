“Trump’ın İran’a müdahale izni yok”

ABD Kongresi'nin iki kanadından biri olan Temsilciler Meclisi, 2019 Ulusal Savunma Yetkilendirme Yasası'na eklediği bir değişiklikle ABD Başkanı Donald Trump
'ın Kongre'nin izni olmadan İran
'a askeri müdahalede bulunmasının önünü kapattı. Temsilciler Meclisi'nin Demokrat Parti üyesi Keith Maurice Ellison'un önerdiği ve Demokratların yanı sıra Cumhuriyetçiler tarafından da desteklenen değişiklik, oybirliğiyle kabul edildi. Trump, İran ile varılan nükleer anlaşmadan 8 Mayıs'ta tek taraflı olarak çekilmişti.