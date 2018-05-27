Gençler ayaklandı panolar kaldırıldı

Fransa
'nın
Avignon şehrinde, Le Point
dergisinin Türkiye
ve Fransa'daki Türkler hakkında büyük tepki çeken son sayısının kapağına öfke sürüyor. Avignon'da yaşayan Türk gençler
i, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan
'ın fotoğrafının yer aldığı derginin son sayısının tanıtım afişinin şehir merkezinde sergilenmesine tepki gösterdi. Sosyal medyada geniş şekilde yer alan eylemde bir grup Türk gencinin, Le Point dergisinin tanıtım afişlerinin bulunduğu reklam panosuna Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın fotoğrafını astığı görüldü. Görüntülerde Türk gençlerinin, "Bu afişler burada sergilendiği sürece biz de kendi posterimizi burada asılı tutacağız" dedikleri dikkati çekerken, ayrıca afişleri asmakla görevli şirket yetkilisinin olay yerine gelişi ve gençlerle diyaloğu da yer alıyor. Tepkiler üzerine şirket yetkilisinin, afişleri kaldırdığı görülürken, çevredeki kişilerin de yetkiliye teşekkür ettiği duyuldu.