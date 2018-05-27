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Gençler ayaklandı panolar kaldırıldı

Giriş Tarihi: 27.5.2018
Gençler ayaklandı panolar kaldırıldı
'nın Avignon şehrinde, dergisinin ve Fransa'daki Türkler hakkında büyük tepki çeken son sayısının kapağına öfke sürüyor. Avignon'da yaşayan i, 'ın fotoğrafının yer aldığı derginin son sayısının tanıtım afişinin şehir merkezinde sergilenmesine tepki gösterdi. Sosyal medyada geniş şekilde yer alan eylemde bir grup Türk gencinin, Le Point dergisinin tanıtım afişlerinin bulunduğu reklam panosuna Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın fotoğrafını astığı görüldü. Görüntülerde Türk gençlerinin, "Bu afişler burada sergilendiği sürece biz de kendi posterimizi burada asılı tutacağız" dedikleri dikkati çekerken, ayrıca afişleri asmakla görevli şirket yetkilisinin olay yerine gelişi ve gençlerle diyaloğu da yer alıyor. Tepkiler üzerine şirket yetkilisinin, afişleri kaldırdığı görülürken, çevredeki kişilerin de yetkiliye teşekkür ettiği duyuldu.
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Gençler ayaklandı panolar kaldırıldı
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