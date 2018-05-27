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’te kadınlardan

kentindeki kadınlar 15 gündür sonuçlarını ediyor. Genel seçimlere hile karıştırıldığını öne süren protestocular,oy sayımının özel bir komisyon gözetiminde yapılmasını talep etti.

İHA Dünya Haberleri
Giriş Tarihi: 27.5.2018 16:46
Kerkük’te Türkmen kadınlardan protesto

Gösteriye katılan Serpil Garip, 15 gündür yaparak dünya seslerini duyurduklarını belirterek "Sandıkları kimse açmıyor. Çünkü hile var. Oyları elle saysalar olaylar çözülür. Biz buradayız gitmeyeceğiz" dedi. Münevver Mulla Hassun ise, "Sandıktaki oyları korumak için burada kalacağız. Sandıktaki oylar çocuklarımızın geleceği. Tek inancımız özel bir komisyon gelsin gözleminde oylar elle sayılsın" diye konuştu.

"HAKLARIMIZI ALMAK İÇİN BURADAYIZ"

Gösteriye katılan Lütfiye Türmeli de "Hakkımızı elde etmedikçe buradayız. Protesto alanını bmayacağız" şeklinde konuştu. Melek Kayacı ise "Haklarımızı almak için pazara değil mezara kadar buradayız. 14 senedir zülüm içindeyiz yeter" ifadelerini kullandı.

Irak başbakanı , 'teki krizine son verilmesi için gerekirse elle sayım yapılsın açıklamasını yapmıştı. Ancak Yüksek Seçim Komiserliği, henüz bir açıklama yapmadı.

Irak'ta parlamento seçimleri yapıldı
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Kerkük’te Türkmen kadınlardan protesto
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