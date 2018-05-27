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Son dakika! 'de sıcak gelişme... 4 Rus askeri öldürüldü

Rusya , 'de 4 Rus askerlerinin çıkan çatışmada öldürüldüğünü duyurdu. Bakanlık, Deyrizor'da çıkan çatışmalarda, Suriye rejimine bağlı güçlere saldıran grup içindeki 40'tan fazla kişinin öldürüldüğünü açıkladı.

Giriş Tarihi: 27.5.2018 13:28 Güncelleme Tarihi: 27.5.2018 13:35
Son dakika! Suriye'de sıcak gelişme... 4 Rus askeri öldürüldü

Rusya , 'nin Deyrizor bölgesinde dün gece çıkan çatışmalarda 4 askerini kaybettiğini doğruladı.

Bakanlıktan yapılan açıklamada şöyle dendi: "Teröristlerden oluşan birkaç mobil grup Deyrizor bölgesinde konuşlanan Suriye hükümet kuvvetlerine ait topçu bataryalarına saldırı düzenledi.

"43 MİLİTAN İMHA EDİLDİ"

Teröristlerin açtığı ateş sonucunda orada askeri gözlemci olarak görev yapan 2 askerimiz olay yerinde hayatını kaybetti. Diğer iki askerimiz ise yaralı olarak kaldırıldıkları hastanede hayatlarını kaybetti. Saldırgan teröristlerin ateşine Suriye birlikleriyle bölgede bulunan Rus askerleri karşılık verdi. Bir saat kadar devam eden çatışmada 43 militan imha edildi"

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Son dakika! Suriye'de sıcak gelişme... 4 Rus askeri öldürüldü
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