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, tek kullanımlık plastikleri lamayı planlıyor

Avrupa Birliği (), deniz yaşamını korumak için tek kullanımlık plastiklere getirmeyi planlıyor. Avrupa Birliği Komisyonu Birinci Başkan Yardımcısı Frans Timmermans, Avrupalıların plastik atığı sorununun çözümü için bir arada hareket etmesi gerektiğini söyledi.

AA Dünya Haberleri
Giriş Tarihi: 28.5.2018 23:37 Güncelleme Tarihi: 28.5.2018 23:55
AB, tek kullanımlık plastikleri yasaklamayı planlıyor

BBC'nin herine göre, AB'nin pipet, kulak temizleme çubuğu, plastik çatal bıçak, karıştırıcı gibi tek kullanımlık plastiklerin lanmasını öngören teklifinin, yürürlüğe girmeden önce 28 üye ülke ve Avrupa Parlamentosu tarafından onaylanması gerekiyor.

AB'nin ayrıca 2025'e kadar tüm plastik şişelerin geri dönüşüm için toplanmasını arzu ettiği belirtildi.

ÇEVREYE VE EKONOMİYE KATKI SAĞLAYACAK

Tek kullanımlık plastiklere getirilecek yasağın 3,4 milyon ton karbon emisyonunun ve 2030'a kadar çevreye 22 milyar avroya eşdeğer zararın önüne geçeceği, 6,5 milyar avro tasarruf sağlanmasına yardım edeceği öngörülüyor.

Avrupa Birliği Komisyonu Birinci Başkan Yardımcısı Frans Timmermans, Avrupalıların plastik atığı sorununun çözümü için bir arada hareket etmesi gerektiğini söyledi.

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AB, tek kullanımlık plastikleri yasaklamayı planlıyor
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