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'ya ABD'den 8. Ödül Geldi

Katıldığı bütün festivallerden ödül kazanan , geleneği yine bozmadı. Bu yıl 51.’si düzenlenen WorldFest Houston ’nde “En İyi Yabancı Film” ödülünü kazandı.

Giriş Tarihi: 28.5.2018 15:20
AYLA'ya ABD'den 8. Ödül Geldi

Etkileyici hikayesi, güçlü prodüksiyonu, yıldızları bir araya getiren oyuncu kadrosu ile ülkemizde ve dünyada sinemaseverleri aynı duyguda buluşturan , katıldığı festivallerden ödülsüz dönmüyor.

Amerika'da düzenlenen; Uluslararası Asya Film Festivali, 29. Palm Springs , 24. Sedona Uluslararası Film Festivali, Richmond Uluslararası Film Festivali'nin ardından şimdi de WorldFest Houston Uluslararası Film Festivali'nden ödül kazandı. Bu yıl 51. kez düzenlenen festivalde AYLA, "En İyi Yabancı Film-Platin Remi Ödülü"nü ülkemize getirdi. Böylece Amerika Birleşik Devletleri'nde aldığı ödül sayısı toplamda 8 oldu.

Yapımcılığını Dijital Sanatlar Yapımevi'nin üstlendiği, Can Ulkay'ın yönettiği AYLA, Avrupa ve Türki Cumhuriyetler'nden sonra 21 Haziran'da 'de vizyona girecek. Film, Astsubay Süleyman Dilbirliği ve kızı gibi büyüttüğü Ayla'nın hikayesini o dönemi yaşamış Kore halkına bir kez daha hatırlatırken, genç kuşaklara zaman ve sınırları aşan sevginin gücünü anlatacak.

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AYLA'ya ABD'den 8. Ödül Geldi
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