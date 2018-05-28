AYLA'ya ABD'den 8. Ödül Geldi

Etkileyici hikayesi, güçlü prodüksiyonu, yıldızları bir araya getiren oyuncu kadrosu ile ülkemizde ve dünyada sinemaseverleri aynı duyguda buluşturan AYLA, katıldığı festivallerden ödülsüz dönmüyor.

Amerika'da düzenlenen; Uluslararası Asya Film Festivali, 29. Palm Springs Uluslararası Film Festivali, 24. Sedona Uluslararası Film Festivali, Richmond Uluslararası Film Festivali'nin ardından şimdi de WorldFest Houston Uluslararası Film Festivali'nden ödül kazandı. Bu yıl 51. kez düzenlenen festivalde AYLA, "En İyi Yabancı Film-Platin Remi Ödülü"nü ülkemize getirdi. Böylece Amerika Birleşik Devletleri'nde aldığı ödül sayısı toplamda 8 oldu.

Yapımcılığını Dijital Sanatlar Yapımevi'nin üstlendiği, Can Ulkay'ın yönettiği AYLA, Avrupa ve Türki Cumhuriyetler'nden sonra 21 Haziran'da Güney Kore'de vizyona girecek. Film, Astsubay Süleyman Dilbirliği ve kızı gibi büyüttüğü Ayla'nın hikayesini o dönemi yaşamış Kore halkına bir kez daha hatırlatırken, genç kuşaklara zaman ve sınırları aşan sevginin gücünü anlatacak.