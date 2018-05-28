Osmanlı’nın mirası kriket kulübünde iftar coşkusu

Güney
Afrika'da 136 yıldır Osmanlı mirasını ayakta tutan Osmanlı Kriket Kulübü taraftarlarına iftar verdi. Kulübün Güney Afrika
'da bir spor takımından öte bir anlam taşıdığını ifade eden Osmanlı Kriket Kulübü Sekreteri Fareed Abrahams, takımın kurulmasına vesile olan Ebubekir Efendi'nin misyonunu kriket kulubü ile devam ettirdiklerini söyledi.
İKİ KITADA TÜRKİYE
Kenya'daysa yüzlerce Müslüman ve Hıristiyan, Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığı'nca (TİKA
) organize edilen iftar programında bir araya geldi. Yaklaşık 500 kişinin katıldığı iftarda, Kur'an-ı Kerim okunduktan sonra Türk yemekleri ikram edildi. TİKA Nairobi Koordinatörü Emre Yüksek, "İftar programı camiye ilk defa gelen, iftarı ilk kez bir camide açan Kenyalı Hıristiyan kardeşlerimiz için güzel bir deneyim oldu. Biz bundan gerçekten çok memnun olduk" dedi. Amerikalı vaiz Yusuf Estes'in yoğun ilgi gören bir konuşma yaptığı Amerika Diyanet Merkezi'ndeki (DCA) iftar programıysa, 2 binden fazla kişi katıldı. Estes, "Bu güzel eseri Türk devleti yapıp sizlere hediye olarak takdim etmiş, herkesin buranın değerini bilmesi lazım" diye konuştu. Osmanlı Kriket Kulübü, Osmanlı Devleti tarafından 1863'te Güney Afrika'daki Müslümanları eğitmek ve aralarındaki ihtilafları çözmek için gönderilen Ebubekir Efendi'nin öğrencileri tarafından kuruldu ve "beyaz olmayan ilk kriket kulübü" olarak biliniyor.