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Son dakika:Rus jetleri uçaklarını engelledi!

Rus Hava Kuvvetleri’ne bağlı uçakların, nda uçaklarını engellediği bildirildi.

Giriş Tarihi: 28.5.2018 15:18 Güncelleme Tarihi: 28.5.2018 15:28
Son dakika:Rus jetleri İsrail uçaklarını engelledi!

U-34 tipi Rus savaş uçaklarının 'ın Trablusşam kenti semalarında 'e ait iki F-16'yı engellediği duyuruldu. İsrail'in Times of Israel adlı haber sitesinde yer alan habere göre, iki ülke arasındaki koordinasyon bu sabah bozuldu.

İSRAİL TELEVİZYONU HABERİ DOĞRULADI

İsrail'in en büyük televizyon kanallarından Hadashot da haberi doğruladı. Arapça yayın yapan Al Masdar internet sitesi ise Rus uçaklarının aylardır ilk kez Lübnan'ın na girdiğini duyurdu. Ancak İsrail ve Rusya'dan henüz konuyla ilgili resmi açıklama yapılmadı.

RUS UÇAKLARI GÖRÜNÜYOR AMA...

Sosyal medyada yer alan videolarda, Lübnan hava sahasındaki Rus uçakları gözükse de, İsrail'e ait uçaklar yer almadı. İsrail uçakları, sık sık Lübnan hava sahasına girerek keşif yapıyor. İsrail'in Suriyetopraklarındaki saldırılarının çoğu da buradan yapıldı.

Ay başında konuşan İsrail Başbakanı , bölgedeki operasyon kapasitelerini 'nın azaltması için bir gerekçe göremediğini söylemişti.

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Son dakika:Rus jetleri İsrail uçaklarını engelledi!
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