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'daki faciasının 25. yılı anma töreni

faciası, 29 Mayıs 1993 tarihinde 'nın Solingen şehrinde, Genç ailesinin evinin kundaklanması sonucu gurbetçi 5 Türk'ün hayatının kaybetmesi olayı 25. yılında Almanya'da anıldı. Son dakika:Almanya'nın Solingen kentinde 29 Mayıs 1993 yılında dört ırkçı Alman tarafından kundaklama sonucu beş vatandaşımızın hayatını kaybettiği katliamın 25. yılı münasebetiyle düzenlenen anma merasimine katılan Almanya Başbakanı Angela Merkel, Mevlüde Genç’e başsağlığı diledi. Merkel, Solingen Faciası dolayısıyla düzenlenen anma töreninde ailesini kaybeden Mevlüde Genç’e, “Acılarınızı hiç bir söz ve özür telafi edemez” dedi.

Giriş Tarihi: 29.5.2018 16:14 Güncelleme Tarihi: 29.5.2018 16:16
Almanya'daki Solingen faciasının 25. yılı anma töreni

'da Neo-Nazilerin kundakladığı evde feci şekilde hayatlarını kaybeden beş Türk, bugün anılıyor.

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Almanya'daki Solingen faciasının 25. yılı anma töreni
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