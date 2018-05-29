Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler > Dünya Haberleri > Çavuşoğlu'ndan Macron'a "Le Point" yanıtı!

'ndan Macron'a "" yanıtı!

Dışişleri Bakanı Mevlüt , Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un skandal açıklamalarına cevap verdi. "Demokrasi sadece bir tarafın hakaret, küfür ve yalanlarını dayatması değil, diğer tarafın görüş ve hassasiyetini de dikkate almaktır. Bunun ötesi ikiyüzlülüktür." dedi.

Giriş Tarihi: 29.5.2018 17:23
Çavuşoğlu'ndan Macron'a Le Point yanıtı!

Dışişleri Bakanı Mevlüt , Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un açıklamasına cevap olarak "Demokrasi sadece bir tarafın hakaret, küfür ve yalanlarını dayatması değil, diğer tarafın görüş ve hassasiyetini de dikkate almaktır. Bunun ötesi ikiyüzlülüktür." dedi.

ÇAVUŞOĞLU VE FRANSIZCA PAYLAŞIMDA BULUNDU

Fransız dergisinin Türkler hakkında büyük tepki çeken sayısının reklam afişinin yerinden indirilmesini dün resmi Twitter hesabından eleştiren Macron'a bugün cevap veren Çavuşoğlu, Twitter hesabından Türkçe ve bir paylaşım yaptı.

Macron'a tepki gösteren Çavuşoğlu, "Demokrasi sadece bir tarafın hakaret, küfür ve yalanlarını dayatması değil, diğer tarafın görüş ve hassasiyetini de dikkate almaktır. Bunun ötesi ikiyüzlülüktür." ifadelerini kullanarak, Fransa'daki Türk toplumunun sivil ve demokratik tepkisinin de buna yönelik olduğunun altını çizdi.

KARALAMA KAMPANYASI

Fransa'da yayın yapan haftalık Le Point dergisinin son sayısında Cumhurbaşkanı , Türkiye, Fransa'da yaşayan Türkler ve Türklere ait kurumlar hedefe konulmuş ve kesin olmayan veya anonim kaynaklara dayandırıldığı söylenen bilgilerle karalama kampanyası başlatılmıştı.

Dergiye, Türkiye ve Fransa'da yaşayan Türkler büyük tepki göstermiş, Avignon kentinde bir gazete bayisine asılan tanıtım afişi protestolar sonucu indirilmişti.
GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
BUGÜN NELER OLDU
BENZER HABERLER
ARKADAŞINA GÖNDER
Çavuşoğlu'ndan Macron'a "Le Point" yanıtı!
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
BİZE ULAŞIN