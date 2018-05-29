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’nin omzundaki gizemli çıkıntı

ABD siyasetinin öne çıkan isimlerinden Clinton, bir süredir giydiği büyük beden ceketler ile dikkat çekiyor. ABD eski dışişleri bakanı ve eski başkan adayı Clinton'ın neden böyle giyindiği henüz bilinmezken, objektiflere yansıyan Clinton'ın omzundaki çıkıntı merak konusu oldu.

Giriş Tarihi: 29.5.2018 15:03 Güncelleme Tarihi: 29.5.2018 15:34
Hillary’nin omzundaki gizemli çıkıntı

Eşi, ABD eski Başkanı Bill Clinton ile birlikte New York'taki Anma Günü etkinliklerine katılan Clinton, giydiği büyük beden ceketi ve sırtındaki gizemli çıkıntıyla sosyal medyanın diline düştü.

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Hillary’nin omzundaki gizemli çıkıntı
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