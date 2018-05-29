Hillary’nin omzundaki gizemli çıkıntı

ABD siyasetinin öne çıkan isimlerinden Hillary Clinton, bir süredir giydiği büyük beden ceketler ile dikkat çekiyor. ABD eski dışişleri bakanı ve eski başkan adayı Clinton'ın neden böyle giyindiği henüz bilinmezken, objektiflere yansıyan Clinton'ın omzundaki çıkıntı merak konusu oldu.
Giriş Tarihi: 29.5.2018 15:03Güncelleme Tarihi: 29.5.2018 15:34
Eşi, ABD eski Başkanı Bill Clinton ile birlikte New York'taki Anma Günü etkinliklerine katılan Hillary Clinton, giydiği büyük beden ceketi ve sırtındaki gizemli çıkıntıyla sosyal medyanın diline düştü.