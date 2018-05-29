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'ı vurdu

'ın , Jharkhand ve Bihar eyaletlerinde etkili olan fırtınada iki günde en az 54 kişi hayatını kaybetti. Fırtınanın elektrik direklerine zarar vermesi nedeniyle bazı bölgelere elektrik verilemiyor.

AA Dünya Haberleri
Giriş Tarihi: 29.5.2018 21:58
Kum fırtınası Hindistan'ı vurdu

"Hindustan Times"ın haberine göre, afet yönetim yetkilileri fırtına nedeniyle dünden bu yana Jharkhand, ve Bihar'da 54 kişinin yaşamını yitirdiğini açıkladı.

Çok sayıda kişinin yaralandığı fırtınada, kerpiçten yapılan evlerin duvarlarının yıkıldığı ve üzerine ağaç devrilen konutların hasar gördüğü bildirildi.

Fırtınanın elektrik direklerine zarar vermesi nedeniyle bazı bölgelere elektrik verilemiyor.

"15 GÜN DAHA DEVAM EDECEK"

Meteoroloji yetkilileri, fırtınanın birçok eyalette haziran ortasına kadar devam edeceği konusunda uyarıda bulundu.

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Kum fırtınası Hindistan'ı vurdu
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