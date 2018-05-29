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Skandal Erdoğan kapağına Macron'dan destek!

dergisinin Türkiye ve 'daki Türkler'in büyük tepkisini çeken son sayısına Fransa Cumhurbaşkanı Macron'dan destek geldi.

Giriş Tarihi: 29.5.2018 09:43
Skandal Erdoğan kapağına Macron'dan destek!

Perşembe günü piyasaya çıkan dergisinin son sayısında, , Türkiye ve 'daki Türk kökenli kişi ve kuruluşlar hakkında bazı iddialar ortaya atıldı, derginin sansasyon amaçlı iddiaları Fransa'da olduğu kadar Türkiye'de de tepki uyandırdı.

DERGİNİN İFADELERİNİ KULLANDI!

Konu ile ilgili Fransa Cumhurbaşkanı da açıklama yaparak, derginin skandal ifadelerine destek verdi. Macron, Pazartesi günü Twitter hesabı üzerinden, "Basın özgürlüğüne paha biçilemez. Onsuzluk, diktatörlüktür." mesajını paylaştı.

Derginin yayımlanması sonrası Fransa'nın güneyindeki Avignon kentindeki bazı Türk vatandaşları, dergi reklamlarını çeşitli şekillerde kapatmaya çalışarak tepkilerini ortaya koymuştu.

İBRAHİM KALIN: AMAÇLARININ NE OLDUĞUNU BİLİYORUZ

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü da derginin yayımlanması sonrası 24 Mayıs'ta, Twitter hesabı üzerinden şu açıklamayı yapmıştı:

"Bir Fransız dergisi CB Erdoğan'a diktatör demiş. Bu saldırıları biliyoruz. Amaçlarının ne olduğunu biliyoruz. Millet ve mazlum halklar olup biteni görüyor. Türkiye'nin sizden talimat aldığı günler geride kaldı. 'Diktatör' diyerek o günleri geri getiremezsiniz."

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Skandal Erdoğan kapağına Macron'dan destek!
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