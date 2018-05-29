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: Tarihi anlar! üst düzey isim ABD'ye gidiyor

'in başkenti Pekin'den ABD'nin başkenti Washington'a doğru havalanan uçakta eski şefinin olduğu bildiriliyor.

Giriş Tarihi: 29.5.2018 08:48 Güncelleme Tarihi: 29.5.2018 08:48
Son dakika: Tarihi anlar! Kuzey Koreli üst düzey isim ABD'ye gidiyor

Dünya ABD Başkanı ile Kuzey Kore lideri Kim Jong-un arasındaki tarihi randevuyu beklerken, bugün eşi benzeri olmayan bir seyahat gerçekleşiyor.

Reuters ve AP haber ajansları, üst düzey diplomat ve aynı zamanda eski şefinin ABD'nin başkenti Washington'a gittiğini koduyla duyurdu. Eski gizli servis şefi Kim Yong Chol'ü taşıyan uçak, 'in başkenti Pekin'den hareket etti.


Reuters ve AP, Kuzey Koreli heyetin muhtemel bir zirve için görüşmeler yapacağını bildiriyor.

Trump'ın geçen hafta resmen iptal ettiği tarihi buluşmanın gerçekleşmesi için yoğun bir çaba var. lideri Moon Jae-in, hafta sonu Kim'le görüştü ve Pyongyang yönetiminin zirve için istekli olduğunu söyledi.

ABD ise ve Dışişleri Bakanlığı yetkililerinden oluşan bir ekibi, Singapur'a gönderdi.

Tarihi zirvenin 12 Haziran'da Singapur'da yapılacağı daha önce duyurulmuştu.

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Son dakika: Tarihi anlar! Kuzey Koreli üst düzey isim ABD'ye gidiyor
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