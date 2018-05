114 yaşında sigarayı bırakmaya çalışıyor

BUGÜN NELER OLDU

Güney Afrikalı Fredie Blom, yakında Guinness Rekorlar Kitabı'na yaşayan "en yaşlı kişi" olarak girebilir. Ama 114 yaşında olan Blom'un Guinness yetkililerinin kendisi ile ilgili yaptığı araştırmadan daha büyük bir problemi var; sigarayı bırakmak. Yıllar önce alkolü bırakmış olsa da Fredie Blom halen sigara içme ye devam ediyor ve alışkanlığından kurtulamadığını "Her gün iki ila üç 'ilaç' içiyorum" diyerek anlatıyor. Blom'un "ilaç" dediği, gazete kağıdına sigara boyunda sarılan tütünden başka bir şey değil. 114 yaşındaki tiryaki "Kendi tütünümü sarıyorum çünkü sigaraları sevmiyorum" diyor: "İçimdeki sigara içme isteği çok fazla. Bazen kendime bırakacağım diyorum ama bu kendime söylediğim bir yalan aslında. Göğsüm bir duman almam için sürekli peşime düşüyor ve işte o zaman bir 'ilaç' yapmam gerekiyor." Blom, "Bu tiryakiliğim için şeytanı suçluyorum çünkü o çok güçlü" derken yaramaz bir şekilde gülümsüyor.BBC'nin Güney Afrika muhabiri Mohammed Allie'nin, ziyaret ettiği 114 yaşındaki Blom ile ilgili gözlemi ise yaşlı adamın ne kadar sağlıklı ve dinç göründüğüne ilişkin. Uzun boylu olan Blom'un yardımsız yürüdüğünü ve duyma güçlüğü dışında sorunu olmadığını anlatıyor. 8 Mayıs'ta 114 yaşına basan adamın dünya üzerindeki "en yaşlı kişi" olup olmadığı ise Guinness yetkilileri tarafından tespit edilmeye çalışılıyor. Bu unvan daha önce, 15 Eylül 2017'de 117 yaşındayken hayatını kaybeden Jamaikalı Violet Moss-Brown'ın elindeydi. "Ayaklarım dışında bir problemim yok. Eskisi gibi yürüyemiyorum" diyen Blom'un ünü yaşadığı bölgeye de yayılmış durumda. Politikacılar ziyaretine geliyor, mahallesindeki marketlerden hediyeler yollanıyor.48 yıldır Blom ile evli 85 yaşındaki Janetta, eşinin "her yemekte et istediğini ama çokça da sebze tükettiğini" anlatıyor. Eşine göre, Blom halen kendi yıkanıp kendisi giyinebiliyor ama yalnızca ayakkabılarını giymekte zorlanıyor.