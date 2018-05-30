Haberler Dünya Haberleri 114 yaşında sigarayı bırakmaya çalışıyor

114 yaşında sigarayı bırakmaya çalışıyor Güney Afrikalı Fredie Blom, yıllar önce alkolü bırakmış olsa da sigara alışkanlığından bir türlü kurtulamıyor. 114’lük tiryaki, “Göğsüm duman almak için sürekli peşimde” diyor

Giriş Tarihi: 30.5.2018