4 yaşındaki oğlunu evde bırakmıştı... Açıklaması şoke etti!

Fransa'nın başkenti Paris'te bir binanın 4. katındaki balkondan sarkan küçük bir çocuk, olayı gören Malili bir göçmenin binanın dış cephesinden tırmanarak balkona ulaşması sonucu kurtarılmış ve bu kahramanlık uluslararası kamuoyunda büyük bir ilgi görmüştü. Balkonun dış cephesine tutunan küçük çocuğu kurtaran Mamoudou Gassama bir anda ülkede kahraman ilan edilmiş ve 22 yaşındaki Mali vatandaşına vatandaşlık verilmişti.

4 YAŞINDAKİ ÇOCUĞU EVDE TEK BAŞINA BIRAKMIŞ

Çocuğun evde tek başına olduğunu belirleyen polisin olayla ilgili başlattığı soruşturma tamamlandı. İsmi açıklanmayan çocuğun annesinin şehir dışında olduğu ortaya çıkarken babasının da tam bir sorumsuzluk örneği olduğu açıklandı. Paris'in 18'inci bölgesinde yaşanan olayda evde olmayan 4 yaşındaki çocuğun babasının polise verdiği ifade ortaya çıktı. İsmi açıklanmayan adamın, "Ben markete ev alışverişi yapmak için çıkmıştım fakat daha sonra yolda yürürken Pokemon Go oynamaya karar verdim. Marketten dönerken eve erken gelmememin sebebi Pokemon Go oyunuydu" ifadesini kullandı.

BABAYA 2 YILA KADAR HAPİS İSTEMİ

Fransız savcı Francois Molins açıklamalarda bulundu. Molins, "Baba yaptığından dolayı adeta yıkılmıştı ve aldığı bir kararın ne kadar trajik bir sonuç doğurabileceğini fark ettiği için çok üzgündü" ifadesini kullandı. Fransa'nın çok izlenen TV kanallarından BFM-TV'ye konuşan Molins, çocuğunu evde bırakan ve tehlikeye atan babaının 2 yıla kadar hapis istemiyle yargılanabileceğini dile getirdi. Sorgusunun ardından serbest bırakılan adamın davasının Eylül ayında görüleceği belirtildi.