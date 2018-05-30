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'deki askeri gruplardan "saldırılara hazırlıklıyız" mesajı

Şeridi'ndeki Filistinli grupların askeri kanatları, Gazze'ye yönelik herhangi bir saldırısına karşı hazırlıklı olduklarını duyurdu. Aralarında 'ın askeri kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları ile Hareketi'nin askeri kanadı Kudüs Seriyyeleri'nin de bulunduğu 15 Filistinli grubun yayımladığı ortak bildiride, "İsrail'in Gazze'ye düzenleyeceği herhangi bir saldırıya karşı hazırlıklı oldukları" kaydedilerek "Bombardımana bombardımanla karşılık verileceği" duyuruldu.

AA Dünya Haberleri
Giriş Tarihi: 30.5.2018 22:04 Güncelleme Tarihi: 30.5.2018 22:10
Gazze'deki askeri gruplardan saldırılara hazırlıklıyız mesajı

"Bombardımana bombardımanla karşılık verileceği" vurgulanan bildiride, "Çatışma kurallarını ve dengelerini düşmanın yalnızca kendisinin belirlediği zamanlar geride kaldı." ifadesine yer verildi.

İsrail'den Gazze'ye saldırı!

Bildiride ayrıca Filistinli grupların kentlerine gerçekleştirdiği saldırıların "İsrail'in Filistin halkına, sivillere ve barışçıl göstericilere karşı işlediği suçlar ile askeri mevzilerdeki direnişçileri hedef alan saldırılarına karşı bir cevap" olduğu kaydedildi.

DÜN VE BUGÜN DE SALDIRDI

İsrail savaş uçakları, dün akşam ve bu sabah erken saatlerde Şeridi'ne aralıklarla düzenlediği saldırılarda , ve direniş gruplarına ait noktaları vurmuştu.

İSRAİL'DEN GAZZE'YE SALDIRI!

Hamas ve İslami Cihad da İsrail'in Filistinliler aleyhinde işlediği suçlara cevap olarak İsrail bölgelerine havan saldırısı düzenlediğini açıklamıştı.

İsrail'in son 2 günde Gazze'deki Hamas ve İslami Cihad'a ait bazı noktalara düzenlediği hava saldırılarında 4 Filistinli şehit olmuştu.

Hamas, bugün İsrail'in Gazze'ye düzenlediği saldırıların ardından 2014'ten bu yana yürürlükte olan ateşkes anlaşmasına geri dönme konusunda İsrail ile aracılar yoluyla anlaştıklarını duyurmuştu.

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Gazze'deki askeri gruplardan "saldırılara hazırlıklıyız" mesajı
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