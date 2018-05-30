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anısına açıldılar

Giriş Tarihi: 30.5.2018
Mavi Marmara anısına açıldılar
Filistinli aktivistler, Gazze'ye insani yardım götürmek üzere Türkiye'den yola çıkan ve 10 kişinin askerlerince şehit edildiği "" gemisine düzenlenen saldırının 8'inci yıldönümünde teknelerle denize açıldı. Gazze limanından yola çıkan teknelerde aralarında yaralı, hasta ve öğrencilerin de olduğu bir grup Filistinli aktivist yer aldı. Ancak İsrail güçleri, sembolik olarak denize açılan bu tekneleri de 12 mil açıkta kuşattı. Özgürlük tekneleriyle bir süre bağlantı kurulamadı. Ardından İsrail ordusu, 17 mürettebatı bulunan bir geminin, üzerindekilerle birlikte Aşdod limanına çekildiğini açıkladı. Öte yandan İsrail- Türkiye krizi vesilesiyle pazartesi günü sunulan Ermeni Soykırımı tasarısı, İsrail parlamentosu Knesset Başkanı'nın "yeterli çoğunluğun sağlanacağının kesinleşmemesi üzerine" geri çekildi.
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Mavi Marmara anısına açıldılar
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