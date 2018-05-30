Mavi Marmara anısına açıldılar

Filistinli aktivistler, Gazze'ye insani yardım götürmek üzere Türkiye'den yola çıkan ve 10 kişinin İsrail
askerlerince şehit edildiği "Mavi Marmara
" gemisine düzenlenen saldırının 8'inci yıldönümünde teknelerle denize açıldı. Gazze limanından yola çıkan teknelerde aralarında yaralı, hasta ve öğrencilerin de olduğu bir grup Filistinli aktivist yer aldı. Ancak İsrail güçleri, sembolik olarak denize açılan bu tekneleri de 12 mil açıkta kuşattı. Özgürlük tekneleriyle bir süre bağlantı kurulamadı. Ardından İsrail ordusu, 17 mürettebatı bulunan bir geminin, üzerindekilerle birlikte Aşdod limanına çekildiğini açıkladı. Öte yandan İsrail- Türkiye krizi vesilesiyle pazartesi günü sunulan Ermeni Soykırımı tasarısı, İsrail parlamentosu Knesset Başkanı'nın "yeterli çoğunluğun sağlanacağının kesinleşmemesi üzerine" geri çekildi.