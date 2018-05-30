Rusya'dan kritik Kuzey Kore hamlesi!

Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, görüşmeler gerçekleştirmek üzere yarın Kuzey Kore'ye gidecek. Rusya Dışişleri Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, Rus Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov'un yarın Kuzey Kore'ye resmi ziyaret gerçekleştireceği açıklandı.

TRUMP ZİRVESİ ÖNCESİNDE SÜRPRİZ ADIM

Lavrov'un yarın gerçekleştireceği ziyaret kapsamında Kuzey Koreli mevkidaşı Ri Yong-ho ile yapacağı ikili görüşmede Kore Yarımadası'ndaki gelişmelerin ve uluslararası konuların ele alınacağı bildirildi. Bakanlık açıklamasında, "31 Mayıs'ta Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, Kuzey Kore'ye resmi ziyaret gerçekleştirecek. İki ülkenin Dışişleri Bakanları görüşme gerçekleştirmeyi planlıyor ve görüşmede gündemdeki konuların yanı sıra Kore Yarımadası'nda yaşananlar ve önemli uluslararası görüşmelerin ele alınması bekleniyor" denildi.





Lavrov'un ziyareti Kuzey Kore medyasında da yer buldu. Kuzey Kore devlet ajansı Rus Bakanın, Koreli mevkidaşının daveti üzerine ülkeye ziyaret gerçekleştireceğini duyurdu.

DAHA FAZLA GÜVENLİK GARANTİSİ



Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, yaptığı açıklamalarda dünyanın Kore Yarımadasının nükleer silahlardan temizlenmesini arzuladığı takdirde Pyongyang yönetiminin daha fazla güvenlik garantisine ihtiyaç duyduğunu ifade etmişti.