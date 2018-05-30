Solingen, Almanya için utanç kaynağıdır

Almanya
'nın Solingen
kentinde 5 Türk'ün hayatını kaybettiği ırkçı saldırının 25'inci yıldönümü dolayısıyla dün anma törenleri düzenlendi. Kuzey Ren-Vestfalya eyaletinin başkenti Düsseldorf'daki anma törenine katılan siyasetçiler arasında Başbakan Angela Merkel
'in yanı sıra Almanya Dışişleri Bakanı Heiko Maas ve mevkîdaşı Mevlüt Çavuşoğlu
da vardı. Maas ve Çavuşoğlu, Düsseldorf'daki törenin ardından Solingen'deki anma törenine de katıldı. Merkel törene faciada 2 kızı, 2 torunu ve bir yeğenini kaybeden Mevlüde Genç
ile el ele tutuşarak geldi. Solingen kundaklanmasını 'insanlık dışı' olarak niteleyen Merkel. Genç'e dönerek, "Bu olay Almanya için utançtır. İliklerimize kadar sarsıldık. İnsanlığınızla, hepimize örnek oldunuz. Size hayranlık duyuyor ve teşekkür ediyoruz. Güvenlik birimlerimizin çok büyük ihmalleri ve hataları olduğunu biliyoruz. Bize ancak sadece özür dilemek düşer" dedi. Mevlüde Genç ise, "Bu acılara dayanmak çok zor. 25 yıldır çektiğim acıları Allah bilir. Geceleri kendi başıma ağladım. Gündüzleri ise çocuklarımın yüzüne güldüm, onlara nefret tohumu ekmedim. Türkiye de Almanya da benim devletim. Vasiyet ediyorum size kardeş olarak yaşayalım" dedi.
EN GENÇ KURBAN 4'ÜNDEYDİ
Almanya Dışişleri Bakanı Heiko Maas, ülkedeki Türklerin birçoğunun ayrımcılığa maruz kalmalarının "utanç verici" olduğunu belirtti. Solingen'de 29 Mayıs 1993'te aşırı sağcı
lar, bir Türk ailesinin evini kundaklamıştı. Neo-Nazilerin kundaklamasıyla çıkan yangında hayatını kaybeden Gürsün İnce (28), Hatice (18), Hülya (9) ve Saime Genç (4) ile Gülistan Öztürk (12) aynı ailedendi. Yangında 12 kişi de yaralanmıştı.
ÇAVUŞOĞLU: ORTAK MÜCADELE ŞART
Dışişleri
Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, yaptığı konuşmada ırkçılık, yabancı düşmanlığı ve İslam düşmanlığına karşı ortak mücadele mesajı verdi. Çok sayıda davetlinin katıldığı törendeki konuşmasında aşırı sağcı Nasyonal Sosyalist Yeraltı
(NSU) terör örgütüne dair dava sürecine de değinen Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, "Bu dava sonucunda Şansölye Merkel'in verdiği söz doğrultusunda saldırıların tüm bağlantı ve arka planının ortaya çıkarılacağını ve toplum vicdanını tatmin edecek bir karar alınacağını ümit ediyoruz. Bu konuda hepimizin ortak beklentisi var" dedi.
DERS ÇIKARILMADI, AŞIRI SAĞCI SALDIRILAR SÜRÜYOR
Alman
haber ajansı DW'ye konuşan yetkililer Almanya'da ırkçılığın hâlâ bir sorun olduğu görüşünü dile getirdi. Göç ve Uyumdan Sorumlu Devlet Bakanı Annette Widmann-Mauz, Solingen'in "Genç ailesine yönelik saldırının bir benzerinin hiçbir zaman tekrarlanmaması için her türlü çabanın gösterilmesi yönünde daimi bir uyarı" olduğunu dile getirdi. Bakan, buna rağmen aşırı sağcı Nasyonal Sosyalist Yeraltı (NSU) üyelerinin yıllar boyunca "ırkçı motiflerle insanları öldürmeye devam ettiğini" hatırlattı. NSU, 2000-2007 arasında sekizi Türk, 10 kişiyi öldürdü. Almanya'da 2017'de Müslümanları hedef alan en az 950 saldırı düzenlendi, saldırılarda yaklaşık 33 kişi yaralandı.
İsmail EREL - İbrahim TAŞ - Cengiz PARLAYAN /
DÜSSELDORF