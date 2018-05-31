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’ın yıldızı evinde ölü bulundu

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Giriş Tarihi: 31.5.2018
ABD yapımı TV programı ""ın (Deadliest Catch) yıldızı Blake Painter ölü olarak bulundu. Kendisine ulaşamayan bir arkadaşının polise haber vermesi üzerine Oregon'daki evinde cesedi bulunan 38 yaşındaki Painter'in aşırı doz uyuşturucu madde nedeniyle hayatını kaybetmiş olabileceği belirtildi. Ünlü yıldızın ölüm nedeni otopsi sonucunda kesinleşecek. 'da yayımlanan programın üçüncü ve dördüncü sezonunda yer alan Painter, 2011'de silah bulundurmaktan, 4 ay önce de direksiyon başında eroin kullanmaktan tutuklanmıştı.
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‘Ölümcül Av’ın yıldızı evinde ölü bulundu
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